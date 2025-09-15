대한매일상회 바로가기
부산시민단체, “가덕도신공항 공기연장시 활주로 2본””

구형모 기자
수정 2025-09-15 16:22
입력 2025-09-15 16:22
가덕도허브공항시민추진단 등 부산·경남·울산지역 9개 시민사회단체가 15일 오전 11시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 거점항공사 확보와 가덕도 신공항의 정상 추진을 강력히 요구하고 있다. 2025.09.15. 연합뉴스
가덕도허브공항시민추진단 등 부산·경남·울산지역 9개 시민사회단체가 15일 오전 11시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 거점항공사 확보와 가덕도 신공항의 정상 추진을 강력히 요구하고 있다. 2025.09.15. 연합뉴스


가덕도허브공항시민추진단 등 부산 9개 시민사회단체는 15일 “가덕도신공항 건설 기한이 불가피하게 늘어난다면 활주로 2본이 돼야 한다”고 주장했다.

이 단체들은 이날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “가덕도신공항 건설 공사 기한은 기본계획대로 84개월을 원칙으로 하되 업계 현실로 공기 조정이 필요하다면 단순히 공사 기한을 연장하는 것으로 그쳐서는 안 된다”고 말했다.

이어 “활주로 2본이 가능하도록 부지를 조성하고 핵심 기반 시설을 포함한 ‘플러스 패키지’를 전제로 정부 책임하에 공기와 예산을 합리적으로 조정해야 한다”며 “관문 공항답게 제대로 지어야 한다는 것이 시민사회의 입장”이라고 강조했다.
이 단체들은 “정부는 가덕도신공항 입찰·착공 로드맵을 공개하고 오는 12월 제7차 공항개발계획에 가덕도신공항의 관문 공항 위상을 명시해 활주로 2본 건설을 법적으로 보장해야 한다”고 요구했다.

구형모 기자
