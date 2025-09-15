서울시, 서소문고가차도 21일부터 전면 통제…내년 5월까지 철거

오는 21일 0시부터 서소문고가차도가 본격적인 철거 공사를 위해 전면 통제된다.
서울시는 1966년 준공된 충정로역과 시청역을 잇는 서소문고가차로를 내년 5월까지 철거한다고 15일 밝혔다. 서소문고가차로는 정밀안전진단에서 ‘D등급’을 받은 데다 구조물 파손이 반복됐다. 8개월 간 철거 이후 2028년 2월까지 신설 공사를 마무리한다는 목표다.
공사 기간 중 고가 하부 경의중앙선 철도 건널목에서 시청에서 충정로 방향 교차로로 직진은 금지된다. 고가 하부 아리수본부 앞에서는 서소문로에서 청파로로 좌회전이 금지된다. 청파로로 진입하려면 더 직진해 전방 횡단보도에서 유턴해야 한다.
원활한 대중교통 이용을 위해 서소문로 시청역교차로에서 서소문고가 방면 380ｍ 구간에 가로변 버스전용차로가 전일제로 신설·운영된다.
경기·인천 광역버스 20개 노선이 지난달 17일부터 우회 운행한 데 이어 오는 21일부터는 서울 시내·심야버스 11개 노선도 우회한다. 172번, 472번 등 5개 노선은 충정로∼통일로∼세종대로로, 600번과 602번 등 노선은 세종대로∼통일로∼충정로로 경로가 바뀐다.
일반차량은 가급적 서소문로를 피하는 게 좋다. 서울 도심으로 진입할 때는 성산로와 사직로를 이용하거나 마포대로에서 만리재로와 청파로를 통해 세종대로 방면으로 가면 된다. 외곽으로 갈 때는 세종대로에서 사직로로 우회하거나 새문안로와 충정로, 청파로 등을 경유하면 된다.
시는 주요 교차로에 안내인력 30여명을 배치하고 경찰청 등과 공사 구간을 모니터링한다.
안대희 시 도시기반시설본부장은 “교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용해달라”고 당부했다.
김주연 기자
