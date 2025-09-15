해군기지 위병소에 등장한 미니밴…이재용 아들 ‘장교’ 입대

해군 사관후보생으로 입대…장교 복무

이미지 확대 이재용 회장 장남 이지호 씨 해군 장교 입대 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 탑승한 것으로 추정되는 미니밴이 15일 오후 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3 정문으로 향하고 있다. 이 씨는 외국 시민권을 포기하고 이날 139기 해군 학사사관 후보생으로 입영했다. 2025.9.15 연합뉴스

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 15일 해군 장교로 입대했다.삼성전자 등에 따르면 이씨가 탑승한 미니밴은 이날 오후 1시 5분쯤 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3 정문 위병소를 통과했다.위병소와 위병소에서 수십ｍ 떨어진 곳에서 신분 확인이 진행된 가운데, 이씨는 위병소에서 떨어진 곳에서 차량에 탑승한 채 신분 검사를 거쳤다.해군 관계자는 연합뉴스에 “이씨가 가족과 함께 온 것으로 파악됐으나, 모친(임세령 대상홀딩스 부회장)과 여동생인지는 정확하지 않다”고 전했다.이씨는 2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있으나, 미국 시민권을 포기한 채 해군 장교로 병역 의무를 다하기로 했다.이씨는 이날 139기 해군 사관후보생으로 입대해 훈련을 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다. 소위는 위관급 장교의 세 계급 가운데 맨 아래 계급이다.이씨는 훈련기간을 포함해 총 39개월동안 의무복부를 하게 된다. 삼성전자는 “지호씨는 국방의 의무를 이행하기 위해 미국 국적을 포기하고, 해군 입대를 결정했다”고 설명했다.김소라 기자