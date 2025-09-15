‘노쇼 사기’ 발신번호 조작한 중계기 관리책 덜미

이미지 확대 노쇼 사기 이미지. 서울신문DB

‘노쇼(No-Show)’ 사기에 쓰인 발신번호를 조작한 휴대전화 중계기 관리책이 덜미를 잡혔다.전북경찰청 형사기동대는 전기통신사업법 위반 혐의로 휴대전화 중계기 관리책 A(20대)씨를 구속 송치했다고 15일 밝혔다.A씨는 노쇼 범죄 조직의 지시를 받고 휴대전화 중계기를 구축한 뒤 해외 발신 번호를 국내 휴대전화 번호로 변경한 혐의를 받고 있다.노쇼 범죄 조직은 A씨가 조작한 번호로 지난 6월 고창군청 공무원을 사칭해 농약사에 ‘소나무재선충병 방제 사업을 위해 다른 업체에서 물품을 구매할 예정인데 대신 구매해주면 농약 대금과 함께 지급해주겠다’고 요구하며 1억 7700여만원을 편취하는 등 전국 소상공인을 대상으로 30건, 7억 8000만원의 부당이득을 취한 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “중계기 관리를 지시한 조직 총책 등에 대해서도 추가로 수사하고 있다”며 “국내 번호로 전화가 걸려 왔다고 해서 안심하지 말고 노쇼 범죄 의심 전화를 받을 경우 즉시 경찰에 신고해달라”고 말했다.설정욱 기자