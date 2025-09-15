부산시, 대한민국 공공 PR대상 2개 부문 우수상

이미지 확대 ‘부기랑 현장하장’ 공식포스터. 부산시제공

'힙(HIP)부산' 부산시 제공.

부산시는 ‘2025 대한민국 공공 PR 대상’ 시민참여와 지방자치단체 부문에서 각각 우수상을 받았다고 15일 밝혔다.이 상은 한국광고홍보학회가 주최하고 한국언론진흥재단이 후원하는 공공 커뮤니케이션 분야 대표 상이다.시민참여 부문에서 우수상을 받은 ‘부기랑 운동하장’은 ‘부산역 광장을 운동장으로!’라는 콘셉트로 시민 2만2266명이 참여한 생활체육 캠페인이다.인플루언서와 함께한 ‘15분 운동 챌린지’ 영상은 조회수 111만회를 기록했고 시민 만족도는 91%였다.지방자치단체 부문에서 우수상을 받은 ‘힙(HIP)부산’은 세대 공감을 주제로 한 어르신 변신 프로젝트다.활동적 장년 세대의 변화를 조명하며 고령화 사회에 대한 긍정적 인식을 확산시켰다는 평가를 받았다.이 콘텐츠 조회수는 총 400만회를 넘었고 ‘무신사 매거진’에도 게재됐다.부산시는 이번 동시 수상은 시민이 직접 참여하고 체감하는 홍보 전략이 생활체육과 세대 공감 측면에서 성과를 거둬 의미가 크다고 평가했다.구형모 기자