사회 [포토] 반려견 패션쇼 “댕댕런웨이” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/14/20250914800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-14 17:29 입력 2025-09-14 17:29 1/ 9 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14 .연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 이미지 확대 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2025.9.14.연합뉴스 14일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 반려견과 함께하는 제로웨이스트 패션쇼 “댕댕런웨이”에서 참가 시민과 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지