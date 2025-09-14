GS칼텍스 인천물류센터서 근로자 사망…“재발 방지 총력”

이미지 확대 서울신문DB.

GS칼텍스 인천물류센터에서 60대 협력사 직원이 넘어져 숨지는 사고가 발생했다.14일 GS칼텍스에 따르면 지난 12일 낮 12시 50분쯤 60대 협력사 직원 A씨가 넘어져 바닥에 머리를 부딪혔다. 이 사고로 A씨가 다쳐 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.A씨는 점심 휴식 시간 중 오후 작업을 준비하다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.GS칼텍스는 사고 발생 즉시 관계기관에 신고하고 후속 조치를 진행했으며 현재 정확한 사고 원인을 파악하고 있다.GS칼텍스는 “관계기관 조사에 적극 협조하며 유사 작업을 전면 중단했다”며 “이번 사고에 대한 철저한 원인 규명과 함께 안전관리 시스템을 전면 재점검해 재발 방지에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.이어 “고인의 명복을 빌며 유가족분들께 진심 어린 위로와 애도의 마음을 전한다”며 “우리 사업장에서 일하던 근로자의 가슴 아픈 사고에 대해 깊은 유감과 사과의 말씀 드린다”고 덧붙였다.강남주 기자