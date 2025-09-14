대한매일상회 바로가기
실종 20대 여성 틱톡커 추정 시신 발견…동행한 50대 남성 체포

강남주 기자
수정 2025-09-14 15:38
입력 2025-09-14 15:38
서울신문DB.
경기 용인에서 실종 신고가 접수된 20대 여성 틱톡커로 추정되는 시신이 전북 무주에서 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

14일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 5분쯤 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다.

경찰은 시신의 부패가 일부 진행됐으나 복장 및 정황 증거를 토대로 A씨로 추정하고 있다.

앞선 지난 12일 오후 4시쯤 A씨는 부모는 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 용인동부경찰성에 실종 신고를 냈다.

경찰은 A씨 동선을 추적하던 중 A씨가 50대 남성 B씨의 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인, 전북경찰청과 공조를 통해 무주의 한 야산에서 B씨를 발견했다.

경찰은 B씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 하는 등 행동으로 미뤄 A씨 실종과 무관하지 않다고 보고 B씨를 공무집행방해 혐의로 긴급체포했다. 이후 B씨를 체포한 야산 일대를 수색한 끝에 B씨 체포 장소와 50~100m 떨어진 장소에서 A씨 추정 시신을 발견했다.

틱톡커인 A씨는 영상 촬영 이유로 지난 5월부터 B씨와 몇차례 작업한 것으로 알려졌다.

B씨는 경찰 조사에서 “A씨와 말다툼 한 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



경찰은 발견한 시신을 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰, 신원 및 사인을 확인할 예정이다.

강남주 기자
