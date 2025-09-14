‘안전한 귀성길을 위해’ 송파구, 자동차 무상 점검 실시

이미지 확대 14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자

이미지 확대 14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자

이미지 확대 14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상 점검을 하고 있다.송파구는 이날 승용차, 소형승합차, 사륜구동 차량 등을 대상으로 엔진과 오일류 점검, 전구류·워셔액·냉각수 점검 및 보충, 각종 벨트 점검 및 와이퍼브러쉬 교환 등 귀성길에 오르는 구민들의 안전 운전을 위해 무상 점검을 실시했다.이지훈 기자