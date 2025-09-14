대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

‘안전한 귀성길을 위해’ 송파구, 자동차 무상 점검 실시

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-09-14 14:44
입력 2025-09-14 14:44
이미지 확대
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자


이미지 확대
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자


이미지 확대
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자
14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상점검을 하고 있다. 2025.9.14 이지훈 기자


14일 서울 송파구 올림픽공원사거리 인근에서 서울시 자동차전문정비사업조합(카포스) 송파구지회 정비사들이 추석 연휴를 앞두고 차량 무상 점검을 하고 있다.
thumbnail - 배너

송파구는 이날 승용차, 소형승합차, 사륜구동 차량 등을 대상으로 엔진과 오일류 점검, 전구류·워셔액·냉각수 점검 및 보충, 각종 벨트 점검 및 와이퍼브러쉬 교환 등 귀성길에 오르는 구민들의 안전 운전을 위해 무상 점검을 실시했다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기