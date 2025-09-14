APEC 앞두고 보안·안전 대비 총력…경찰·소방 등 잇단 대비 훈련

이미지 확대 구급대응 훈련 중인 소방대원들. 경북소방본부 제공

이미지 확대 기동 경호 훈련을 펼치는 경찰. 경북경찰청 제공

10월 말 경북 경주시에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’를 앞두고 보안·안전 확보를 위한 훈련이 잇달아 열리고 있다.14일 경북도 등에 따르면 경북소방본부는 최근 경주시 일대에서 정상회의 대비 긴급구조종합훈련을 실시했다. 훈련에는 경주시·경주경찰서·50사단 등 25개 기관단체, 480여명이 참가했다.훈련은 테러로 인한 다수 인명피해 상황을 가정해 다수사상자 구급대응 훈련을 병행했다. 환자 분류, 응급처치, 의료기관 이송 등 실제 현장 조건을 가정해 대응 역량을 강화했다. 또한 유관기관 간 공조체계와 자원 동원 절차를 재점검하고, 기관별 역할을 명확히 하는 등 협력체계를 종합 점검했다.앞서 경찰은 지난 8~9일 경주 보문관광단지 내 켄싱턴리조트를 거점으로 기동 경호 훈련을 펼쳤다. 훈련에는 경찰청과 경북경찰청 기동 경호팀에 편성된 모터케이드(의전 차량 행렬) 요원 593명과 순찰차 190여대가 동원됐다.경찰은 요원들의 현장 적응력과 행사장을 중심으로 한 지리감 숙달 등을 반복해 기동 경호 수행 능력을 높이기 위해 훈련을 진행했다. 10월 중순부터는 교통 순찰차와 사이드카가 동원되는 합동 훈련을 벌일 예정이다. 특히 행사 당일에는 경호·경비, 교통관리, 기습 시위 방지 등을 위해 최대 1만 8500여명의 경력이 투입된다.경북 포항시 남구 포항경주공항에서는 ‘2025년 포항시 생물테러 대응 및 항공기 사고수습 유관기관 합동 대규모 모의훈련’을 실시하기도 했다. APEC 정상회의를 앞두고 공항에서 발생할 수 있는 생물테러와 항공기 사고를 가정해 실제 재난 발생 시 유관기관 간 협력 체계와 대응 역량을 점검하기 위해 마련됐다.훈련은 ▲생물테러 의심 신고 및 상황 전파 ▲민간인 대피 및 통제 ▲다중탐지키트 검사 및 검체 채취 ▲통제선 확대 및 제독소·응급의료소 설치 ▲노출자 이송 ▲환경 제독 등 실제 재난 상황과 동일하게 진행됐다.박성열 경북소방본부장은 “APEC 정상회의는 전 세계의 이목이 집중되는 국제행사인 만큼 어떠한 재난 상황에서도 국민과 방문객의 안전을 지키는 것이 최우선 과제”라며 “훈련을 통해 검증된 대응체계를 기반으로 보다 안전한 행사를 준비하겠다”고 강조했다.경주 김형엽 기자