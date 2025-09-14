부산시립미술관, ‘내일의 미술관-나만의 미술관’ 내달 운영

이미지 확대 내일의 미술관 -나만의 미술관 이미지. 부산시 제공

부산시립미술관은 부산의 중학교 학급 단체를 대상으로 청소년 참여형 융복합 문화 프로그램 ‘내일의 미술관-나만의 미술관’을 다음달 20일부터 11월14일까지 운영한다고 14일 밝혔다.‘내일의 미술관-나만의 미술관’은 모형 조립 키트를 활용해 ‘내일의 미술관’을 직접 설계·구성하고, 자신만의 아이디어로 미술관의 공간과 전시를 만들 수 있는 프로그램이다.이 프로그램은 미술관을 열린 공공문화 공간으로 새롭게 인식하는 경험을 제공하기 위해 처음으로 운영된다.참여 청소년들은 모형 조립 키트를 활용한 ‘미술관 설계·구성’ , 초소형 카메라를 활용한 ‘나만의 전시 기획’을 통해 미술관 활동의 전 과정을 능동적으로 체험할 수 있다.전시해설 영상 제작은 초소형 카메라로 직접 만든 공간과 전시를 촬영한 후 소개 영상을 제작하는 활동도 이어진다. 이 영상은 온라인에 공유되며 이를 통해 공간 설계부터 전시 기획, 기록과 공유까지, 미술관 활동의 전 과정을 자연스럽게 경험할 수 있다.이 프로그램은 15일 오전 10시부터 부산시립미술관 공식 누리집을 통해 사전참가 신청을 할 수 있으며, 15명 이상의 부산 소재 중학교 학급이면 무료로 참여할 수 있다.서진석 부산시립미술관장은 “이번 프로그램은 청소년들이 스스로 미술관의 공간과 전시를 기획하는 주체로 참여한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.구형모 기자