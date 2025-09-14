전두환 ‘북녘땅 보이는 전방’ 4년째 장지 못 구해…“연희동 자택 봉안 검토”

이미지 확대 2021년 11월 23일 사망한 전두환씨의 장례식장.

이미지 확대 1996년 8월 26일 12.12 및 5.18사건 선고공판에서 전두환, 노태우 피고인이 재판 시작에 앞서 서있는 모습. 연합뉴스

이미지 확대 경기 파주시 문산읍 장산리 위치. 구글 지도 캡처

이미지 확대 전두환씨. 서울신문DB

‘북녘땅이 보이는 전방 고지’에 묻어 달라는 뜻을 밝혔던 전두환씨의 유족이 전씨의 장지를 4년째 구하지 못해 자택 봉안을 검토 중이라는 보도가 나왔다.14일 연합뉴스에 따르면 전씨 측 관계자는 “유해를 서대문구 연희동 자택 마당에 영구 봉안하는 방안을 논의하고 있다”고 밝혔다.전씨는 2021년 11월 23일 90세의 나이로 사망했다. 전씨는 생전 회고록에 ‘북녘땅이 내려다보이는 전방 고지에 백골로라도 남아 통일의 날을 맞고 싶다’는 뜻을 남긴 바 있다.이에 유족은 전씨 사망 당시 휴전선 인근에 유해를 안장하기를 희망했다.전씨는 내란죄 등으로 실형을 선고받았기 때문에 전직 대통령으로서 국립묘지에 안장될 자격을 잃었다.유족은 전씨의 유지를 받들고자 2023년 비무장지대(DMZ) 인근인 경기 파주시 문산읍 장산리의 토지를 가계약했다. 그러나 안장 계획이 보도되며 지역 내 반발이 일었고, 이에 부담을 느낀 토지주가 계약을 포기했다.이후 전씨 측은 현재까지 장지를 구하지 못한 것으로 전해졌다.전씨 사망 후 4년이 다 되어가는 현재까지 장지를 구하지 못하자 전씨 측은 연희동 자택의 마당을 전씨 유해 봉안지로 고려하는 것으로 전해졌다.정부는 2021년 연희동 자택을 전씨의 차명재산으로 보고 환수 소송을 냈다. 그러나 지난 2월 서울서부지법은 “전씨 사망으로 추징금 채권이 소멸됐다”며 각하했다.정부가 항소해 환수 소송 2심은 오는 11월 20일 서울고법 판단이 내려진다.현재 전씨의 추징금 2200억원 중 860억원가량이 환수되지 못한 상태다.연희동 자택에는 전씨의 부인 이순자씨가 머물고 있다.임기를 채운 전직 대통령과 가족들은 대통령경호처 경호를 10년 동안 받을 수 있고 필요한 경우 5년 연장할 수 있다. 이후 경찰로 경호업무가 이관된다.연희동 자택에는 경찰의 전담 경호대 인력이 24시간 상주하고 있다.양부남 더불어민주당 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 전담 경호대에 투입된 예산은 2245만원이다.경호대 유지에 필요한 공공요금, 시설장비유지비, 여비 등에 세금이 쓰였다.경찰청은 전담 경호대 인원 규모는 보안 사안이라며 공개를 거부했다.전씨가 사망한 2021년 기준으로 경정인 경호대장을 비롯해 경찰관 5명이 최소 경호 인력으로 배치됐던 것으로 전해진다.신진호 기자