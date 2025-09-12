‘이제 집으로’ 구금됐던 한국인 근로자 귀국 현장 [포토多이슈]

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자가 12일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 주차장에서 가족과 만나고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항 제2여객터미널 입국장을 나서고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 12일 영종도 인천국제공항 제2여객터미널 입국장을 나서고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 귀국한 12일 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에서 강훈식 대통령 비서실장이 브리핑하고 있다. 왼쪽 박윤주 외교부 1차관. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 귀국한 12일 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에서 이제석 이제석광고연구소 대표가 트럼프 미국 대통령의 모습이 담긴 플래카드 퍼포먼스를 벌이고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민 당국에 체포·구금됐다 석방된 한국인 근로자들이 12일 인천국제공항을 통해 귀국해 가족들을 만나기 위해 장기주차장에 내리고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자가 12일 인천국제공항 제2여객터미널 주차장에서 가족과 상봉하고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 배터리 공장 건설 현장에서 이민 당국에 체포됐던 한국인 316명이 사태 발생 8일 만인 12일 고국 땅을 밟았다. 한국인과 함께 외국 국적자 14명(중국 10명, 일본 3명, 인도네시아 1명)까지 총 330명을 태운 전세기는 전날 미국 애틀랜타를 출발해 약 15시간 만에 인천국제공항에 도착했다.비행기에서 내린 근로자들은 편안한 복장에 마스크를 쓴 채 긴 줄을 지어 입국장을 빠져나왔다. 어깨에는 소박한 가방이 걸려 있었고, 일부는 손을 들어 인사하거나 박수로 화답했다. 입국장 앞에는 이들을 태울 버스가 대기했으며, 한쪽에서는 강훈식 대통령 비서실장이 브리핑을 하고 다른 한쪽에서는 풍자 퍼포먼스가 이어졌다.근로자들은 버스에 올라 인근 주차장으로 이동했다. 그곳에는 가족들이 미리 모여 기다리고 있었다. 아내와 포옹한 남편, 아이를 번쩍 안아 올린 아버지의 얼굴에는 환한 웃음이 번졌다. 환호와 박수가 이어졌고, 곳곳에서 눈물이 터져 나왔다.상봉을 마친 근로자들은 LG에너지솔루션이 마련한 차량에 나눠 타고 각자의 집으로 향했다.아래는 순서대로 현장 사진이다.홍윤기 기자