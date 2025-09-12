대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

‘가족을 기다리며’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-09-12 15:26
입력 2025-09-12 15:13
이미지 확대
미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 귀국을 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 가족들이 도착을 기다리고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자
미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 귀국을 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 가족들이 도착을 기다리고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자


미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 귀국을 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 가족들이 도착을 기다리고 있다.

홍윤기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기