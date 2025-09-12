사회 ‘가족을 기다리며’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/12/20250912500249 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2025-09-12 15:26 입력 2025-09-12 15:13 이미지 확대 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 귀국을 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 가족들이 도착을 기다리고 있다. 2025.9.12 홍윤기 기자 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 300여 명이 귀국을 앞둔 12일 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 가족들이 도착을 기다리고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지