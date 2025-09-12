OK 읏맨 배구단 21일 출정식…연고지 부산서 첫인사

이미지 확대 OK 읏맨 프로배구단 2025~2026시즌 출정식 안내 포스터. 부산시 제공

부산시는 지역 연고 구단인 OK 저축은행 읏맨 프로배구단이 오는 21일 오후 1시 강서체육공원 실내체육관에서 2025~2026 시즌 출정식을 개최한다고 12일 밝혔다.출정식은 지난 7월 시와 연고지 협약을 체결한 OK 읏맨 배구단이 시민에게 처음 공석적으로 인사하는 자리다. 출정식은 3부로 나눠 진행하며 시민이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 마련했다. 별도 사전 참가 신청 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다.1부에서는 OK 읏맨 배구단 사전 이벤트 매치가 열리며, 상대 팀은 추후 공개한다. 2부에서는 박형준 부산시장의 축사, 최윤 OK 읏맨 구단주의 답사, 새 유니폼 공개, 선수단 각오 발표 등이 진행된다. 3부는 선수단이 함께하는 퀴즈쇼, 경품 추첨 등 팬과 선수가 소통하는 시간으로 준비했다.시는 부산 프로스포츠 발전과 배구 종목 저변 활성화를 기대하면서 OK 읏맨 배구단이 정착할 수 있도록 각종 지원을 이어가고 있다. 홈경기장인 강서체육공원 실내체육관 시설을 개선하고, 배구 꿈나무 육성, 엘리트 체육과 생활체육의 균형 있는 발전을 추진할 계획이다.한편, 2025~2026 시즌 V리그는 10월 18일에 개막하며, OK 읏맨 배구단은 11월 9일 오후 2시에 대한항공을 상대로 홈 개막전을 치른다.부산 정철욱 기자