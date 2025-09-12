겹경사 맞은 ‘춘천’…국책사업 잇달아 유치

도시재생혁신지구사업 선정

제2경춘국도 건설 심의 통과

육동한 “사업 추진에 속도”

이미지 확대 강원 춘천 옛 캠프페이지. 서울신문 DB

이미지 확대 육동한 강원 춘천시장이 5일 시청에서 기자회견을 열고 도시재생혁신지구 사업에 대해 설명하고 있다. 춘천시 제공

강원 춘천시가 대형 국책사업을 연이어 유치해 잔칫집 분위기다.13일 춘천시에 따르면 국토교통부는 최근 도시재생혁신지구 공모 사업 대상지로 춘천 옛 캠프페이지를 선정했다. 도시재생혁신지구 사업은 공공이 주도해 구도심을 업무, 상업 등이 집적된 거점으로 개발하는 것이다.미군이 철수한 뒤 20년간 방치된 캠프페이지는 도시재생혁신지구 사업을 통해 첨단복합단지로 탈바꿈한다. 2029년까지 영상문화 복합스튜디오, 특화산업 클러스터, 혁신산업 지원센터와 컨벤션센터, 공원이 들어선다. 사업비 3568억원은 춘천시와 주택도시기금이 공동 출자해 설립하는 부동산 투자회사(리츠)를 통해 조달한다.앞선 지난달에는 제2경춘국도 건설 사업이 기획재정부 재정사업평가위원회 사업계획 적정성 재검토 심의를 통과했다. 제2경춘국도 건설 사업은 2019년 예비타당성 조사를 면제받았고, 2022년 설계·공사 입찰에 들어갔으나 공사비 상승으로 매번 유찰, 사업비를 증액해 기재부 심의를 다시 받았다. 내년 공사에 들어가 2031년 개통하는 제2경춘국도는 경기 남양주 화도읍에서 춘천 서면 당림리까지 33.6㎞를 왕복 4차로로 연결하는 자동차전용도로다. 도로 폭이 고속도로와 같은 3.5m로 설계되고, 전 구간에 신호등도 없다.춘천 기업혁신파크 조성 사업은 속도를 내고 있다. 사업 주체인 ‘바이오테크 이노밸리 피에프브이’(PFV)가 이달 초 설립했고, 춘천시와 강원도는 추후 사업 승인 시점에 출자할 예정이다. 기업혁신파크 조성 사업은 2033년까지 남산면 광판리 363만㎡ 부지에 1조 1000억원을 들여 첨단산업과 주거, 교육, 의료, 문화, 상업·업무가 어우러진 자족도시를 개발하는 것이다. 지난해 3월 국토교통부가 춘천을 기업혁신파크 조성 사업 대상지로 선정했다.육동한 춘천시장은 “도시재생혁신지구 사업을 통해 캠프페이지를 춘천의 미래를 이끌 공간으로 만들고, 제2경춘국도 건설은 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자