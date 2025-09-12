쌀 한 가마, 4년만에 22만원 돌파…정부, 2.5만t 푼다

“잦은 비에 조생종 출하 늦어져”

쌀 한 가마(80㎏) 가격이 4년 만에 22만원을 돌파했다. 정부는 수급 안정을 위해 쌀을 추가로 풀기로 했다.농림축산식품부는 12일 정부양곡(벼) 2만 5000t을 추가 공급한다고 밝혔다. 올해 조생종 수확 시기에 잦은 비로 출하가 늦어져 구곡에 대한 산지 유통업체의 수요가 증가해 재고가 예상보다 부족한 상황이다. 이에 농식품부는 이번에 대여 방식으로 공급해 산지 유통업체의 원료곡(벼) 확보 문제를 해결할 계획이다. 이번에 공급하는 정부 양곡은 재판매를 제한하고, 다음 달 17일까지 쌀로 판매하도록 했다.통계청 조사에 따르면 지난 5일 기준 산지 쌀값은 20㎏당 5만 5810원으로 지난달 25일보다 1180원 올랐다. 거의 4년 만에 쌀 한 가마 가격이 22만원을 넘어선 것이다. 쌀 소매가격은 20㎏당 평균 6만 1000원을 웃돌아 지난해보다 20%가량 비싼 상황이다.농식품부는 햅쌀(중만생종)이 본격적으로 출하되는 10월 중순까지 지역에 따라 1~2주일간의 원료곡이 부족할 것으로 판단해 정부양곡 추가 공급을 결정했다. 농식품부는 지난 8월 25일부터 정부양곡 3만t을 공급했다. 이후 2주 만에 공급 물량 절반이 판매됐고 잔여 물량은 앞으로 2주 정도면 소진될 것으로 보고 있다.김종구 농식품부 식량정책실장은 “이번 정부양곡 추가 공급이 올해 산지 유통업체의 어려움을 완화하면서 수확기 쌀값과 농업인 소득 안정에 기여할 수 있을 것”이라며 “정부는 농업인과 소비자 모두에게 도움이 되도록 쌀값을 안정적으로 유지하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.세종 강동용 기자