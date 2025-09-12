오세훈 “특검, 원로 목사 무리한 수사…금도 넘는 일”

“망신주기식 강압적 방식…정치적 목적 오해 불러”
“참고인 신분임에도 압수수색 이어 소환까지 강요”
오세훈 서울시장은 12일 원로 종교인들에 대한 특별검사팀의 압수수색과 출석 요구에 대해 “특검 수사도 선을 넘고 있다”고 비판했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘특검에도 금도가 있어야 합니다’란 제목의 글에서 “민주당은 사안 사안마다 내란 몰이를 하며 특검을 앞세우고 있다”며 이같이 말했다.
오 시장은 “피의자도 아닌 참고인 신분임에도 김장환·이영훈 목사님을 압수수색한 데 이어 직접 소환까지 강요하고 있다. 개탄하지 않을 수 없다”고 했다.
앞서 특검은 지난 7월 임성근 전 해병대 1사단장에 대한 구명 로비 의혹과 관련해 극동방송 이사장 김 목사의 자택과 극동방송 사무실, 여의도순복음교회 당회장실과 이 목사 자택 등을 압수수색했다. 특검은 지난 8일에 이어 11일 참고인 조사를 위한 출석을 요구했으나 김 목사 측은 응하지 않았다.
그러면서 오 시장은 “이분들은 존경받는 대한민국 원로 목사들”이라며 “김장환 목사님은 민간 외교의 상징이고, 이영훈 목사님은 남북평화통일과 화해 활동을 펴오신 분”이라고 평가했다.
이어 오 시장은 “이런 분들에 대해 압수수색과 특검 직접 출석을 강요하는 것은 무리하고 과도한 수사”라며 “망신주기식 강압적 방식이 아니더라도 수사는 얼마든지 진행할 수 있다”고 말했다.
오 시장은 “특검이 목사님들에게 금도를 넘는 일을 지속한다면 정치적 목적을 가지고 있다는 오해를 받을 수밖에 없다”면서 “이제라도 특검은 원로 목사님들에 대한 존경과 예의를 다해 수사에 임하기 바란다”고 덧붙였다.
김주연 기자
