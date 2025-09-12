전북도, 아프리카와 외교 네트워크 구축

이미지 확대 의향서 체결식. 전북도 제공

전북도가 아프리카로 스포츠 외교 외연을 넓힌다.전북도 아프리카 출장단(단장 김종훈 경제부지사)는 11일 나미비아 빈트후크를 방문해 나미비아 교육·혁신·청소년·스포츠·예술·문화부(장관 산엣 스틴캄프)와 ‘드림 키즈 스포츠 캠프’ 추진 의향서를 체결했다고 12일 밝혔다.‘드림 키즈 스포츠 캠프’는 청소년 간 우정을 키우고 스포츠를 통한 상호 이해를 높이기 위해 마련된 교류 프로그램이다.전북과 나미비아는 서로 청소년을 초청해 축구와 다양한 스포츠 활동을 진행하고, 문화와 교류를 함께 추진하기로 했다.그 시작으로 전북도는 오는 11월 나미비아 U-11 유소년 축구 국가대표팀을 초청키로 했다.이들은 전북 유소년팀과 친선 경기를 갖고, 한국 전통문화를 체험할 예정이다.전북 방문단은 MTC HOPSOL 유소년 축구리그의 홈구장인 Jan Mohr 축구장도 방문해 나미비아 유소년 축구 국가대표팀 선발 평가전을 관람했다. 방문단은 전북현대모터스 기념 축구공과 머플러를 선물로 전달했다.방문단은 또 현지 대통령 영부군 에파프라스 덴가 엔다이트와를 예방하고, 11월 방한 시 유소년 대표팀 단장으로 동행을 요청했다.김종훈 도 경제부지사는 “이번 나미비아 정부 및 유소년 축구단과의 스포츠 외교 협력을 통해 국제 스포츠 행사 유치를 위한 아프리카 지역의 교두보를 확보했다”며 “앞으로 전북자치도의 국제적 위상 제고와 글로벌 스포츠 외교 네트워크 강화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.나미비아는 아프리카 남서부에 위치한 인구 302만명, 면적 82만 4292㎢ (한반도 약 3.7배)의 국가로 다이아몬드, 우라늄 등 풍부한 광물 자원과 태양력·풍력·생물에너지원(Biomass) 등 재생에너지 잠재력이 높은 곳으로 알려졌다.설정욱 기자