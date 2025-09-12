대한매일상회 바로가기
울산세계미래산업박람회, 11월 12일부터 사흘간 유에코서 개최

박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2025-09-12 09:58
입력 2025-09-12 09:58
울산시청.
울산시청.


‘울산세계미래산업박람회(WAVE) 2025’가 오는 11월 12∼14일 울산전시컨벤션센터 유에코(UECO)에서 열린다.

이 행사는 기존 개별적으로 개최했던 이차전지 산업 전시회, 국제수소에너지 토론회, 도심항공교통(UAM) 산업 육성 포럼 등 7개 행사를 통합해 지난해부터 열리는 울산의 최대 국제 산업박람회다.

이에 울산시는 12일 남구 종하이노베이션센터에서 ‘WAVE 2025 착수보고회’를 열어 전시 구성, 부대 프로그램, 해외 바이어 초청, 홍보 전략 등 준비 상황을 점검하고 실질적인 성과 창출 방안을 논의한다.

시 관계자는 “이번 박람회는 ‘인공지능(AI) 수도 울산’ 선언 이후 열리는 대규모 박람회로 스마트 팩토리, 로보틱스, 메타버스 등 AI 기반 신기술 설루션을 직접 확인할 수 있다”며 “참가 기업 모집과 다양한 체험형 프로그램을 차질 없이 준비하겠다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
