삼척 진입로 ‘쌩쌩’…나들목 교차로 개선

이미지 확대 강원 삼척 국도 7호선 삼척IC 교차로 일대. 기형적 구조의 도로를 개선하는 공사를 통해 교통 흐름이 원활해졌다. 삼척시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 삼척 시내로 진입하는 국도 7호선 삼척IC 교차로가 개선됐다. 삼척IC 일대는 지하통로와 평면도로가 뒤섞인 구조여서 운전자들에게 혼란을 주고, 사고위험도 컸던 곳이다.삼척시가 지난해 3월부터 이달 초까지 90억원을 들여 추진한 삼척IC 교차로 개선사업을 통해 평면 교차로와 회전교차로가 갖춰져 동해 방향 국도 7호선 진입과 종합운동장 진입이 쉽고 안전해졌다. 동부아파트 앞에는 지하보도가 신설돼 차량과 보행자의 동선이 분리됐다.삼척IC 교차로 개선사업 뒤 교통 흐름이 원활해졌고, 시민들은 “길이 명확해졌다”며 긍정적인 반응을 보인다. 초행길 운전자들이 진입 방향을 헛갈려 급정거하거나 유턴하는 사례도 많이 줄었다.박상수 삼척시장은 12일 “교차로 개선 하나가 도시의 인상을 바꿀 수 있다는 것을 이번 사업이 잘 보여줬다”며, “앞으로도 교통과 도시 구조의 균형을 맞추는 사업을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.삼척 김정호 기자