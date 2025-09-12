사회 청도서 승용차, 경운기 추돌···경운기 몰던 70대 숨져 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/12/20250912500029 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2025-09-12 09:33 입력 2025-09-12 09:33 이미지 확대 119 11일 오후 7시 15분쯤 경북 청도군 매전면의 한 도로에서 달리던 승용차가 앞서가던 경운기를 들이받았다. 이 사고로 경운기를 몰던 70대 남성이 병원으로 이송됐지만 숨졌다.경찰은 승용차 운전자가 어두운 도로에서 경운기를 미처 보지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.청도 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지