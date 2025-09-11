사회 [포토] ‘예술이 된 가을’ 벼 낱알 말리기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/11/20250911800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-11 13:19 입력 2025-09-11 13:19 1/ 6 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 이미지 확대 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 2025.9.11 연합뉴스 11일 강원 춘천시 강원특별자치도농업기술원 내 공터에서 농민이 건조 작업을 위해 벼 낱알을 펼치고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지