또 고령자 교통사고 초등생 4명 다쳐

연천에서 80대 운전자 골목길 들어섰다가 사고 내

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일 오전 8시 20분쯤 경기 연천군 전곡초교 인근 골목길에서 80대 운전자가 몰던 차량이 학교를 가던 초등학생들을 치는 사고가 발생했다.이 사고로 남녀 초등생 4명이 다쳐 병원 치료를 받았으나, 중상자는 없는 것으로 알려졌다. 다친 초등생 중 2명은 비교적 상태가 심해 병원으로 이송됐으며, 나머지 2명은 부모에 인계돼 병원 치료를 받았다.경찰에 따르면 80대 남성 A씨는 이날 오전 전곡초 인근 좁은 골목길에서 경차를 운전하던 중 사고를 냈다. A씨는 차량 통행이 드문 골목으로 들어갔다가 길 폭이 좁아져 직진·후진 모두 곤란한 상황에 놓였다. 차량을 빼내기 위해 직진을 시도하다가 학생들을 친 것으로 알려졌다.경찰 조사 결과 A씨는 음주나 무면허 상태는 아닌 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨를 교통사고처리특례법 위반 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.앞서 지난 7월 27일 오후 6시 40분쯤에는 경기 양평군 용문면의 한 단독주택 마당에서 80대 여성 운전자가 몰던 차량이 주택 담장을 들이받으며 마당에서 놀던 12세 여아를 덮쳤다. 피해 어린이는 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 운전자는 브레이크 대신 가속기를 밟는 조작 실수를 한 것으로 파악됐다.한상봉 기자