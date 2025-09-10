[포토] ‘신비의 숲’ 비자림 탐방

1 / 6 이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

이미지 확대 10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.

천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다. 2025.9.10

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10일 오전 제주시 구좌읍 평대리 비자림을 찾은 관광객이 숲길을 탐방하고 있다.천연기념물로 지정된 비자림은 44만8165㎡의 면적에 500∼800년생 비자나무 2800여 그루가 밀집해 자생하고 있다.온라인뉴스팀