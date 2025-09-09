대한매일상회 바로가기
[포토] 가을, 코스모스와 호랑나비

수정 2025-09-09 17:13
입력 2025-09-09 17:13
수요일인 10일은 기온이 다시 올라 서쪽 지역을 중심으로 최고체감온도가 31도 안팎으로 무덥겠다.

지역별 낮 최고 기온은 서울 32도, 인천 30도, 강릉 30도, 대전 31도, 광주 31도, 대구 30도, 부산 29도 등으로 예상됐다. 제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 27∼32도로 예보됐다.

중부지방은 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 흐리겠다.

전남권과 경남권, 경북권 남부는 오전까지 비가 오는 곳이 있겠다.

9∼10일 예상 강수량은 광주·전남 20∼80㎜(많은 곳 전남 남부 100㎜ 이상), 부산·울산·경남 20∼60㎜(많은 곳 지리산 부근, 부산·울산·경남 남해안 80㎜ 이상), 대구·경북 남부 10∼60㎜, 경북중·북부 5∼20㎜다.

짧은 시간에 강한 비가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근이나 야영을 자제하고 하수도와 우수관 등이 역류할 가능성에 대비해야겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

온라인뉴스팀
