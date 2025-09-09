사회 [포토] 구름·안개 자욱한 지리산 노고단 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/09/20250909500274 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-09 18:30 입력 2025-09-09 18:30 1/ 4 이미지 확대 9일 오전 전남 구례군 토지면 지리산국립공원 노고단(해발 1천507m) 일원에 구름과 안개가 껴 있다. 2025.9.9.지리산국립공원 전남사무소 제공 이미지 확대 9일 오전 전남 구례군 토지면 지리산국립공원 노고단(해발 1천507m) 일원에 구름과 안개가 껴 있다. 2025.9.9.지리산국립공원 전남사무소 제공 이미지 확대 9일 오전 전남 구례군 토지면 지리산국립공원 노고단(해발 1천507m) 일원에 구름과 안개가 껴 있다. 2025.9.9.지리산국립공원 전남사무소 제공 이미지 확대 9일 오전 전남 구례군 토지면 지리산국립공원 노고단(해발 1천507m) 일원에 구름과 안개가 껴 있다. 2025.9.9.지리산국립공원 전남사무소 제공 9일 오전 전남 구례군 토지면 지리산국립공원 노고단(해발 1천507m) 일원에 구름과 안개가 껴 있다. 지리산국립공원 전남사무소 제공 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지