사실혼 숨기고 한부모가족 수당 챙긴 ‘벤츠’ 학원장

이혼 후 사실혼 관계를 유지하던 A씨는 ‘한부모가족’ 기준을 충족하기 위해 운영하던 학원을 쪼개 일부를 사실혼 관계인 B씨 명의로 바꾸고, B씨를 직원으로 등록해 급여를 지급하는 방식으로 소득을 축소했다. 또 본인 소유의 벤츠 차량 3대 중 2대를 부모 명의로 돌려 재산을 줄였다. 이런 방식으로 A씨가 챙긴 아동 양육비는 총 115만원이며, 한부모가족 자격으로 개인 채무 2억 2000만원 감면도 신청했다.9일 국민권익위원회에 따르면 A씨처럼 한부모가족 아동 양육비를 부정수급하는 이들이 급증하고 있다. 2020년 40건에 그쳤지만 2021년 83건, 2022년 177건, 2023년 300건, 2024년 290건으로 늘었고, 올해는 8월 말 기준 381건이었다.권익위는 사실혼 관계를 숨기고 한부모가족 지원을 허위로 받은 학원장 A씨를 적발해 경찰에 넘겼다. 아동 양육비는 월 23만원으로, 생계가 곤란한 한부모가정(중위소득 63% 이하)의 기본적인 생활을 국가가 보장하기 위해 지급하는 지원금이다.권익위에 따르면 개인 사업자인 A씨는 한부모가족 자격을 내세워 취약계층 채무를 조정해주는 ‘새출발기금’을 통해 2억 2000만원의 채무 감면을 신청하기도 했다. 한부모가족 등 취약계층은 채무의 최대 90%까지 감면받을 수 있다는 점을 악용한 것이다. 권익위 관계자는 “심사 후 최종 실행 단계에서 수사기관에 이첩됨에 따라 채무 감면은 실행되지 않을 것”이라고 했다.조사 결과 A씨는 애초 아들을 대학 입시 사회통합 전형에 지원시키기 위해 한부모 자격을 얻으려 한 것으로 확인됐다. 권익위는 A씨에게 지급된 양육비를 환수했다.세종 한지은 기자