충북도의회 오송 참사 추모 조형물 설치 예산 삭감 논란

이미지 확대 충북도의회.

충북도의회가 청주 오송 지하차도 참사 추모 조형물 설치 예산을 삭감해 논란이 일고 있다.오송 참사 유가족·생존자협의회는 9일 “오송 참사 추모 조형물 설치 예산을 전액 삭감한 충북도의회를 규탄한다”고 밝혔다.협의회는 이날 성명을 통해 “14명이 숨진 오송 참사는 인재이자 사회적 참사로 누구도 정치적으로 이 문제를 다뤄서는 안 된다”며 “충북도가 유족들과 협의해 결정한 예산을 도의회가 일방적으로 삭감해 유가족들에게 또다시 상처를 주고 있다”고 비난했다.이어 “도청에 설치하는 것에 대한 적절성을 따지는 발언을 보면서 추모 조형물을 혐오시설로 보는 것 아닌가 하는 의심마저 들게 한다”며 “도의회 예산결산특별위원회는 삭감된 설치 예산을 즉각 복원하라”고 목소리를 높였다.도의회 건설환경소방위원회는 전날 충북도의 제2회 추가경정 예산안을 심사하면서 오송 참사 추모 조형물 설치비 5000만원을 전액 삭감했다. 조형물 설치 필요성은 공감하지만, 장소·형태 등을 둘러싼 공론화가 필요하다는 게 이유다.건소위 의원 7명 가운데 5명이 국민의 힘 소속이다.이를 두고 도의회 내부에서도 이해가 안 된다는 반응이 나온다.이와 관련, 충북도 관계자는 “추모사업을 정상적으로 추진할 수 있도록 도의회 예결위를 설득하겠다”며 “예산을 확보하지 못하면 조형물 형태나 장소 등을 유족들과 다시 협의하는 절차가 진행될 것”이라고 말했다.김영환 충북지사는 충북도청 내 연못 광장에 추모 조형물을 설치하기로 하고 관련 예산을 편성했다.오송 참사는 2023년 7월15일 오전 8시40분쯤 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도에서 발생했다. 미호강 제방이 터지면서 유입된 하천수로 차량 17대가 침수돼 14명이 숨지고 16명이 다쳤다.청주 남인우 기자