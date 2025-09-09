순천 10대 여성 ‘묻지마 살인’ 박대성, 대법서 무기징역 확정

1, 2심 모두 무기징역 선고

이미지 확대 사진은 박대성이 지난해 10월 4일 순천경찰서에서 광주지검 순천지청으로 송치되고 있는 모습.

지난해 전남 순천에서 일면식도 없는 10대 여성을 살해한 박대성(31)에게 무기징역이 확정됐다.9일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 살인 및 살인예비 혐의로 기소된 박대성에게 무기징역을 선고한 원심 판결을 확정했다.박대성은 지난해 9월 26일 0시 44분쯤 순천시 조례동 인도에서 걸어가던 여성(당시 18세)을 800m를 뒤쫓아가 아무런 이유 없이 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 기소됐다. 범행 직후 흉기를 소지한 채 여성 주인이 운영하는 주점과 노래방을 찾아다니며 추가 살인 범죄를 예비한 혐의도 있다.그는 운영했던 가게를 폐업하는 등 경제적 궁핍, 가족 간 불화, 소외감 누적 등 개인 불만의 분풀이로 이른바 ‘묻지마 살인’을 저지른 것으로 조사됐다.1, 2심 모두 박대성에게 무기징역을 선고했다. 지난 5월 2심은 “극단적 인명 경시 살인에 해당하는 ‘묻지마 범행’”이다”며 “안타깝게도 전국적으로 살인 사건이 벌어지고 있는데, 이 사건 범행처럼 전 국민의 공분을 산 사건은 없어 보인다”고 질타했다.박대성은 판결에 불복했으나 대법원도 “피고인의 연령·성행·환경과 범행의 동기·수단과 결과, 범행 후의 정황 등 여러 양형 조건을 살펴보면 무기징역을 선고한 원심 판결이 심히 부당하다고 할 수 없다”며 상고를 기각했다.순천 최종필 기자