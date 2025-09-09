사회 9일은 장기기증의 날 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/09/20250909010004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-08 18:33 입력 2025-09-08 18:33 이미지 확대 9일은 장기기증의 날 8일 서울광장에서 열린 2025 서울시 장기기증의 날 행사를 찾은 한 외국인이 장기기증을 상징하는 초록리본을 매달고 있다. 서울시는 2014년 ‘장기 등 기증등록 장려에 관한 조례’를 통해 9월 9일을 장기기증의 날로 지정했다.뉴스1 8일 서울광장에서 열린 2025 서울시 장기기증의 날 행사를 찾은 한 외국인이 장기기증을 상징하는 초록리본을 매달고 있다. 서울시는 2014년 ‘장기 등 기증등록 장려에 관한 조례’를 통해 9월 9일을 장기기증의 날로 지정했다. 뉴스1 2025-09-09 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지