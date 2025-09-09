대한매일상회 바로가기
9일은 장기기증의 날

수정 2025-09-08 18:33
입력 2025-09-08 18:33
9일은 장기기증의 날
8일 서울광장에서 열린 2025 서울시 장기기증의 날 행사를 찾은 한 외국인이 장기기증을 상징하는 초록리본을 매달고 있다. 서울시는 2014년 '장기 등 기증등록 장려에 관한 조례'를 통해 9월 9일을 장기기증의 날로 지정했다.
8일 서울광장에서 열린 2025 서울시 장기기증의 날 행사를 찾은 한 외국인이 장기기증을 상징하는 초록리본을 매달고 있다. 서울시는 2014년 ‘장기 등 기증등록 장려에 관한 조례’를 통해 9월 9일을 장기기증의 날로 지정했다.

2025-09-09 10면
