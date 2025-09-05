홍성 자원순환시설서 50대 근로자 가스 흡입 쓰러져

이미지 확대

5일 오후 4시 21분쯤 충남 홍성군 은하면의 한 자원 순환시설에서 작업하던 근로자 50대 근로자 A씨가 메탄가스를 흡입해 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다.A씨는 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 옮겨졌으며 호흡은 있는 상태인 것으로 알려졌다.경찰은 자세한 사고 경위를 파악할 예정이다.홍성 이종익 기자