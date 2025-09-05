새만금 조력발전 속도 낸다…환경부·새만금개발청 협력

환경부, 새만금개발청 배수갑문 설치, 조력발전 협력키로

이미지 확대 김성환 환경부 장관이 김의겸 새만금개발청장으로부터 조력발전 추진 계획에 대한 설명을 듣고 있다. 새만금개발청 제공

새만금 방조제에 새로운 배수갑문을 설치하고 조력발전을 추진하는 사업이 속도를 낼 전망이다.환경부와 새만금개발청은 새만금호 수질 개선을 위한 배수갑문 증설과 조력발전 등 새만금 사업의 원활한 추진을 위해 협력하기로 했다고 5일 밝혔다.김성환 환경부 장관은 이날 전북 김제에 있는 새만금33센터를 둘러본 뒤 새만금개발청에서 김의겸 청장과 만나 이같이 합의했다.새만금개발청은 배수갑문 증설, 조력발전 사업의 기본 구상 설계와 사전타당성조사를 거쳐 내년에 예비타당성조사를 신청할 계획이다.앞서 김 청장은 4일 전북특별자치도청 기자회견에서 배수갑문 10개, 조력발전기 14기를 세우는 전체 사업비 1조 3000억원 규모의 조력발전 사업을 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.김 장관은 “배수갑문 증설, 조력발전은 여러 부처와 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등이 협력해 신속하게 추진할 필요가 있다”고 새만금개발청의 계획에 힘을 실어주었다.이어 김 장관은 “조력발전은 밀물 때 발전을 하는 단류식에서 최근에는 밀물과 썰물 때 모두 발전을 하는 복류식으로 변화하고 있다”며 “단류식 외에 복류식 조력발전 논의도 필요하다”고 덧붙였다.새만금개발청은 올 연말에 재수립되는 새만금 기본계획(MP)에 조력발전 계획안을 반영하고 부처, 유관기관의 의견을 수렴해 이번 정부 내에 사업을 추진할 방침이다.전주 임송학 기자