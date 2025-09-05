남부발전,미국에 대용량 배터리에너지저장장치(BESS) 건설

이미지 확대 한국남부발전, 미국에 대용량 BESS(배터리에너지저장장치) 건설 계약 체결. 한국남부발전 제공

한국남부발전이 미국 텍사스주에 200㎿h 규모의 BESS(배터리에너지저장장치)를 건설한다.남부발전은 4일 HD현대일렉트릭과 ‘루틸 BESS 사업’를 위한 EPC(설계·기자재 조달·시공) 계약을 체결하고 건설공사에 착수한다고 5일 밝혔다.남부발전이 미국 대용량 BESS 시장에 진출한 최초의 사례다. 특히 이번 사업은 전력 가격 변동성이 큰 텍사스 전력시장의 특성을 활용, 전기가 저렴할 때는 저장하고 비쌀 때는 판매하는 차익거래로 수익 창출이 목표다.총사업비 1.억 2천만달러 규모의 이번 사업은 남부발전이 최대 주주로서 향후 건설부터 운영까지 전 과정을 직접 관리한다. 또, 알파자산운용과 KBI그룹이 공동투자자로 참여하고, HD현대일렉트릭이 EPC를 담당하는 등 투자·금융·EPC 전 분야를 순수 국내 자본과 기술력으로 완성했다.이는 ‘K-배터리 밸류체인’의 동반 해외 진출 성공 사례로서, 국내 기업의 수출 증대에도 크게 기여할 전망이다.남부발전 김준동 사장은“대한민국 기업들이 순수 기술과 자본으로 힘을 합쳐 미국 핵심 전력 시장에 진출하는 만큼, ‘K-배터리’의 우수성을 널리 알리고 미국 시장 BESS 사업을 더욱 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.구형모 기자