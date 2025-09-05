사회 파주 요양원 승강기 화재 88명 대피 소동 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/05/20250905500174 URL 복사 댓글 0 한상봉 기자 수정 2025-09-05 14:04 입력 2025-09-05 14:04 이미지 확대 불이 난 승강기 내부 모습 지난 4일 오후 7시 20분쯤 경기 파주시 금촌동에 있는 요양원 승강기에서 불이 났다. 불은 크게 번지지 않고 약 1시간 만에 진화됐으나 요양원에 연기가 퍼지며 내부에 있던 노약자 88명이 소방대원의 도움을 받거나 스스로 대피하는 소동이 빚어졌다.경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사하고 있다.한상봉 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지