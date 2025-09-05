대한매일상회 바로가기
파주 요양원 승강기 화재 88명 대피 소동

한상봉 기자
한상봉 기자
수정 2025-09-05 14:04
입력 2025-09-05 14:04
불이 난 승강기 내부 모습
불이 난 승강기 내부 모습


지난 4일 오후 7시 20분쯤 경기 파주시 금촌동에 있는 요양원 승강기에서 불이 났다.

불은 크게 번지지 않고 약 1시간 만에 진화됐으나 요양원에 연기가 퍼지며 내부에 있던 노약자 88명이 소방대원의 도움을 받거나 스스로 대피하는 소동이 빚어졌다.

경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사하고 있다.

한상봉 기자
