파주 요양원 승강기 화재 88명 대피 소동

이미지 확대 불이 난 승강기 내부 모습

지난 4일 오후 7시 20분쯤 경기 파주시 금촌동에 있는 요양원 승강기에서 불이 났다.불은 크게 번지지 않고 약 1시간 만에 진화됐으나 요양원에 연기가 퍼지며 내부에 있던 노약자 88명이 소방대원의 도움을 받거나 스스로 대피하는 소동이 빚어졌다.경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사하고 있다.한상봉 기자