강릉 저수율 또 역대 최저…“아파트·호텔 제한급수”

저수율 10% 미만시 시간제 급수

이미지 확대 5일 강원 강릉시 강남동 강남축구공원에서 주민들에게 생수를 나눠주고 있다. 강릉시는 수돗물 사용을 조금이라도 줄이고자 저수율 10% 이하에 배부하기로 했던 218만개의 생수를 1인당 12ℓ씩 배부하고 있다. 2025.9.5 연합뉴스

이미지 확대 5일 강원 강릉시청 재난상황실에서 김홍규 강릉시장이 가뭄 극복을 약속하고 있다. 2025.9.5 연합뉴스

최악의 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉시가 제한급수 조치를 강화했다.김홍규 강릉시장은 5일 가뭄 대응 비상 대책 3차 기자회견을 열고 “6일 오전 9시부터 홍제정수장 급수구역 내 대수용가(大需用家)에 대한 제한급수를 실시한다”고 밝혔다. 저수조 100t 이상을 보유한 공동주택 113곳, 대형 숙박시설 10곳 등 총 123곳의 대수용가에는 수도 공급을 차단한다. 공동주택 113개소의 총 세대수는 4만 5000여 세대로 홍제정수장 급수구역 9만 1750세대의 절반에 달한다. 저수조 물이 소진되면 소방차로 운반급수에 들어간다.식수원인 오봉저수지 저수율이 10% 아래로 떨어지면 홍제정수장 전 급수구역에서 시간제 급수를 시행한다. 급수 시간은 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지다. 이날 오후 1시 기준 오봉저수지 저수율은 13.2%로 전날보다 0.3%포인트 떨어지며 역대 최저치를 또 경신했다. 시간제 급수에도 불구 오봉저수지 저수율이 더 내려가면 격일제 급수를 실시한다.김 시장은 “자율적인 절수 참여로는 한계가 있어 불가피하게 더 제한된 조치를 시행한다”며 “절수 효과가 더욱 커질 수 있도록 힘을 모아주길 바란다”고 말했다.강릉 김정호 기자