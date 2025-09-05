적십자사 회장, 강릉 가뭄 극복에 1000만 원 기부

이미지 확대 김철수(왼쪽 세번째) 대한적십자사 회장이 가뭄으로 고통받는 강릉지역 취약계층 가정에 방문해 물품을 전달하고 있다.

대한적십자사 제공

대한적십자사 김철수 회장이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉 시민을 돕기 위해 1000만 원을 기부했다. 적십자사는 이 기부금이 강릉 시민의 식수 지원에 사용될 예정이라고 5일 밝혔다.김 회장은 이날 강릉시청을 방문해 김홍규 강릉시장에게 기부금을 전달하고, 가뭄 극복을 위해 힘을 모으기로 했다. 이어 강릉시 초당동의 취약계층 가정을 찾아 주민들을 위로하고 비상식량세트와 생수를 직접 전달했다.또한 강릉 아이스아레나에 마련된 생수 집결지를 방문해 구호물품의 집하·분류·배송 과정을 점검하고, 현장에서 활동 중인 적십자사 봉사원들을 격려했다.김홍규 강릉시장은 “재난 현장에서 늘 앞장서는 적십자사가 이번 가뭄 대응에도 적극 협력해 줘 감사하다”며 “시민들에게 큰 힘이 된다”고 말했다.김철수 회장은 “현장에서 직접 뵌 주민들의 어려움이 생각보다 컸다”며 “전례 없는 가뭄으로 불편을 겪는 시민들을 위해 적십자사가 최선을 다하겠다”고 밝혔다.적십자사는 현재 봉사원들을 통해 강릉 각 가정에 식수와 간편식 등 비상식량을 전달하고 있으며, 소방대원을 위한 이동세탁차량 지원도 이날부터 시작할 계획이다.법정 재난구호전문기관인 대한적십자사는 국내외 재난·재해 현장에서 긴급구호와 복구 지원을 수행하는 한편, 취약계층 지원·헌혈·국제협력 등 다양한 인도주의 활동을 이어가고 있다.이현정 기자