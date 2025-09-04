사회 [포토] 가을비와 코스모스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/04/20250904800001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-04 14:07 입력 2025-09-04 14:07 1/ 5 이미지 확대 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 2025.9.4 연합뉴스 이미지 확대 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 2025.9.4 연합뉴스 이미지 확대 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 2025.9.4 연합뉴스 이미지 확대 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 2025.9.4 연합뉴스 이미지 확대 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 2025.9.4 연합뉴스 비가 내린 4일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 황화 코스모스가 활짝 피어있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지