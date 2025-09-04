건설사와 초등학교 테러 문자...경찰 “폭발물 발견 안돼”

이미지 확대 .

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘청주의 한 건설사와 초등학교를 테러한다’는 문자가 발송돼 경찰이 수사에 나섰다.경찰은 실제 테러 가능성을 작게 보고 발신인을 추적하고 있다.4일 경찰에 따르면 이날 오후 A씨가 ‘청주의 한 건설사와 초등학교에서 테러가 시작된다’는 내용의 문자를 받았다며 경찰에 신고했다. 이 문자에는 “B씨 때문에 괴로워질 거다”는 내용도 포함됐다.경찰은 즉각 해당 건설사와 초등학교에 특공대와 초동대응반 등 83명을 투입해 현장을 점검했지만 특이 상황은 발견하지 못했다.테러 문자가 발송된 것은 지난 2일로 확인됐다. A씨와 B씨는 테러 대상으로 지목된 건설사 관계자로 전해졌다. 해당 초등학교에는 B씨 자녀가 다니는 것으로 알려졌다.경찰은 지난 7월 분실한 B씨 휴대폰을 활용해 테러문자가 발송된 것으로 추정하고 있다.경찰 관계자는 “누군가가 B씨 휴대폰에 입력된 사람들에게 B씨 명의로 돈을 빌려달라는 문자를 보내는 등 사기행각을 벌이려다 실패하자 B씨 이름을 넣어 테러문자를 보낸 것 같다”며 “발신인을 추적하고 있다”고 말했다.이어 “문자가 국제번호로 발신됐는데 번호를 조작할 수 있어 해외에서 보낸 것으로 단정할 수 없다”고 했다.청주 남인우 기자