제주4·3 유족들 한자리… 치유와 상생의 한마음대회 열린다

14일 제주4·3평화교육센터서 개최

이미지 확대 제주4·3평화공원내 조형물 ‘비설’ . 제주 강동삼 기자

제주도가 치유와 상생의 축제인 ‘제13회 제주4·3 유족 한마음대회’가 오는 14일 제주4·3평화교육센터 일대에서 제주4·3희생자유족회 주관으로 열린다고 4일 밝혔다.제주4·3 유족 한마음대회는 2011년 첫 대회를 시작으로 매년 유족들이 한자리에 모여 교류와 화합을 도모하는 상징적인 행사로 이어지고 있다. 특히 최근 4·3기록물이 유네스코 세계기록유산으로 등재된 만큼 올해 행사는 단순한 추모를 넘어 아픔을 희망으로 바꾸는 세대간 축제의 장으로 마련된다.이번 행사에는 오영훈 지사, 이상봉 제주도의회 의장, 김광수 제주도교육감을 비롯해 생존 희생자, 유족, 후손 등 2000여 명이 참여할 예정이다.김창범 제주4·3희생자유족회 회장은 “한마음대회는 추모의 자리를 넘어 세대를 잇는 화합의 무대”라며, “유족들과 도민들이 모두 함께 4·3의 아픔을 희망과 용기로 바꾸는 시간이 되기를 기대한다”고 밝혔다.김인영 제주도 특별자치행정국장은 “이번 한마음대회에서 유족들이 함께 모여 서로를 다독이고 응원하며 다시금 화합의 힘을 확인하시길 바란다”며 “앞으로도 4·3 유족들의 아픔을 보듬고 기억을 계승하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자