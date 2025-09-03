[포토] 폭염 속 활짝 핀 빅토리아 연꽃

1 / 3 이미지 확대 경남 함양군 상림연꽃단지에서 밤의 여왕이라고 불리는 빅토리아 연꽃이 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2025.9.3.

경남 함양군 제공

이미지 확대 경남 함양군 상림연꽃단지에서 밤의 여왕이라고 불리는 빅토리아 연꽃이 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2025.9.3.

경남 함양군 제공

이미지 확대 경남 함양군 상림연꽃단지에서 밤의 여왕이라고 불리는 빅토리아 연꽃이 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다. 2025.9.3.

경남 함양군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 함양군 상림연꽃단지에서 밤의 여왕이라고 불리는 빅토리아 연꽃이 활짝 펴 아름다운 자태를 뽐내고 있다.경남 함양군 제공