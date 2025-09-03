완주-전주 통합 주민투표 빨간불?…윤호중 장관 “주민 동의가 전제”

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 3일 전북 완주군 이서면 지방자치인재개발원 앞에서 전주·완주 통합과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 3일 윤호중 행정안전부 장관의 전북 방문 소식에 전주·완주 통합에 반대하는 주민들이 행사 시작 전 지방자치인재개발원 주변에서 집회를 열었다. 설정욱 기자

윤호중 행정안전부 장관이 3일 전북 완주·전주 통합과 관련해 “주민투표는 주민 동의가 중요하다”고 밝혔다. 현재 완주군의회를 중심으로 주민투표를 강하게 반대하는 상황이어서 다음달 통합 주민투표 성사가 쉽지 않을 거라는 분석이 나온다.윤 장관은 이날 완주 지방자치인재개발원 개원 60주년 기념식에 참석한 뒤 기자들과 만나 “통합은 주민 동의와 추진 의지가 우선이고, 행안부는 이를 뒷받침하는 입장”이라며 이같이 말했다.윤 장관은 주민투표 가능성에 대해 “찬반을 묻는 투표는 찬성도, 반대도 있을 수 있다”며 “김관영 전북도지사, 유희태 완주군수를 비롯해 이 지역 지도자들의 말을 듣겠다”고 설명했다.행안부가 참여하는 ‘6자 간담회’에 대해서는 “합의 가능성이 있다면 가능하다”고 했다.6자 간담회는 통합과 직·간접적으로 연관이 있는 행안부 장관, 민주당 이성윤·안호영 의원, 김관영 도지사, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수가 참석하는 자리를 말한다.윤 장관은 “주민투표 문제는 지방시대위원회에 의해 행안부로 사안이 넘어와 있는 상태로 주민들의 의견을 잘 들어서 입장을 결정하겠다”고 말했다.이날 윤 장관 방문에 맞춰 통합 찬성·반대 측은 지방자치인재개발원 주변에서 집회를 열었지만 우려했던 충돌은 없었다.설정욱 기자