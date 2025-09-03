대한매일상회 바로가기
서울교통공사, 아기상어 캐릭터로 안전 사고 예방에 나서방

한준규 기자
수정 2025-09-03 11:04
입력 2025-09-03 11:04

- 더핑크퐁컴퍼)와 ‘아기상어’ 등장하는 넘어짐 사고 예방 홍보 영상 제작
- 넘어짐 사고 예방 홍보 영상 공개...안전의식 고취로 실질적 사고예방 효과 기대
- 글로벌 캐릭터를 활용하여 전 세대, 특히 어린이 승객들에게 친근하게 메시지 전달

서울교통공사가 3일 글로벌 캐릭터 ‘핑크퐁 아기상어’ 를 활용한 지하철 내 넘어짐 사고 예방을 위한 공익 홍보 콘텐츠 를 공개했다.
서울교통공사(이하 ‘공사’)는 3일 글로벌 캐릭터 ‘핑크퐁 아기상어’를 보유한 더핑크퐁컴퍼니와 협약을 체결하고, 지하철 역사 내 대표적인 안전사고인 넘어짐 사고 예방을 위한 공익 홍보 콘텐츠 3종을 제작해 공개했다고 밝혔다.

공사는 그동안 자체 제작한 안전 및 에티켓 홍보영상을 열차와 역사에 표출해 시민들에게 안전수칙을 안내해왔다. 이번에는 보다 친근하게 안전 메시지를 전달하기 위해 글로벌 패밀리 엔터테인먼트 기업과의 협업을 추진했다. 새로 제작된 영상은 전 세계 어린이에게 친근한 ‘아기상어’ 캐릭터를 활용하여 탑승객 주목도를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 영상 내용은 실제 지하철에서 자주 발생하는 △열차도착 임박으로 뛰다가 넘어지는 사고 △에스컬레이터 넘어짐 사고 △비 오는 날 넘어짐 사고 등 세 가지 상황으로 구성됐다.

공사와 더핑크퐁컴퍼니(주) 공식 SNS에는 음성과 음악을 더한 ‘유성본’을 게시하여 온라인 홍보 효과를 높이고, 역사와 열차 내 행선안내게시기 등에 ‘무성본’을 표출해 현장에서 시민들의 열차 탑승에 방해가 되지 않으면서도 안전 메시지를 확인할 수 있도록 했다. 나인호 서울교통공사 홍보실장은 “지하철 역구내 안전사고 중 가장 빈번하게 발생하는 사고가 넘어짐 사고”라면서 “이번 협업을 통해 전 세대, 특히 어린이 승객들이 친근하게 안전 메시지를 접함으로서 넘어짐 사고 예방에 실질적인 효과를 가져올 것으로 기대한다”고 말했다.

한준규 기자
