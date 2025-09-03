尹 “매일 계엄군 위해 기도…모든 책임 내게 묻길”

이미지 확대 윤석열 전 대통령이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 2025.7.9 이지훈 기자

윤석열 전 대통령이 내란 특검을 향해 “군인들과 군에 대한 탄압을 멈추기를 (바란다)”라는 옥중 메시지를 냈다.3일 윤 전 대통령 법률대리인단에 따르면 윤 전 대통령은 전날 법률대리인단 소속 송진호 변호사를 접견한 자리에서 이같이 말했다.윤 전 대통령은 그러면서 “(12·3 비상계엄에 대한) 모든 책임은 군 통수권자였던 내게 묻고, 군에 대한 수사와 재판을 멈추고 기소된 군인들에 대해선 공소 취소하길 (바란다)”고 했다.송 변호사는 전날 자신의 페이스북을 통해서도 “(윤 전 대통령이) 비무장으로 2시간도 안 되는 시간에 상관의 명령에 따라 기동하였을 뿐인 군인들을 내란 세력으로 몰고 있는 반국가세력에 울분을 참을 수 없으시다고 늘 말씀하신다”고 전했다.또 “구속된 군인들은 두말할 것도 없고, 불구속 상태로 기소되어 재판을 받고 있는 군인들과 그 가족들도 그 심정이 어떻겠냐고 하시면서 걱정을 많이 하신다”고 덧붙였다.비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 내란 특검은 ‘평양 무인기 투입’ 의혹과 관련해 군인 다수를 참고인으로 불러 조사하고, 김용대 드론작전사령관을 수차례 소환해 조사했다. 구속된 노상원 전 정보사령관을 소환해 계엄 전후 상황을 세밀하게 복원하는 작업도 하고 있다.윤 전 대통령은 “계엄에 참여했던 군인과 그 가족들을 위해 매일 기도하고 있다”고도 말했다고 한다.앞서 그는 내란 특검에 구속된 뒤인 지난 7월 21일에도 “상급자의 정당한 명령에 따랐던 많은 군인들과 공직자들이 특검과 법정에 불려 나와 고초를 겪고 있다”며 “한평생 국가와 국민을 위해 헌신한 이들의 명예를 더럽히고 그들의 삶을 훼손하는 부당한 탄압을 즉각 중단하기를 바란다”는 입장을 낸 바 있다.한편 윤 전 대통령은 지난 7월 10일 특검팀에 의해 다시 구속된 뒤 건강상 이유를 들어 내란 재판에 출석하지 않고 있다. 지난 1일까지 7회 연속 불출석했다.윤예림 기자