남부발전, 국가품질혁신경진대회 2년연속 대통령상 9관왕

이미지 확대 국가품질혁신경진대회에서 대통령상 금상 3개 등 총 9개 수상 기념촬영. 한국남부발전 제공

한국남부발전이 국내 최대 규모의 품질경영 경연대회에서 뛰어난 성과를 거뒀다.남부발전은 지난 8월 25일부터 29일까지 제주 국제컨벤션센터에서 열린 ‘제51회 국가품질혁신경진대회’에서 대통령상 금상 3개와 은상 5개, 동상 1개 등 총 9개의 대통령상을 수상했다고 밝혔다. 이는 지난해에 이어 2년 연속 대통령상 9관왕을 달성한 성과다.한국표준협회 주관으로 열린 이번 대회에는 전국 산업 현장을 대표하는 316개 분임조가 참가해 열띈 경쟁을 펼쳤다.남부발전은 안전품질, 탄소중립, 설비 TPM(Total Productive Maintenance) 등 8개 부문에서 창의적이고 혁신적인 품질개선 활동으로 주목받았다. 특히 하동 Booster 분임조, 남제주 돌하르방 분임조, 신인천 무궁화 분임조가 개선활동의 우수한 성과를 인정받아 대통령상 금상을 수상했다.남부발전 김준동 사장은 “품질은 곧 경쟁력이라는 신념 아래, 모든 임직원이 한마음으로 노력해 이룬 값진 성과”라고 밝혔다.구형모 기자