울산 관문 태화강역 광장, ‘미디어아트 플랫폼’으로 변신

울산시, 내년 7월부터 미디어파사드 운영

이미지 확대 울산 태화강역. 울산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산 태화강역 광장이 첨단 미디어아트 플랫폼으로 변신한다.울산시는 관문인 태화강역 광장에 ‘미디어파사드’를 설치한다고 1일 밝혔다. 사업명은 ‘미디어로 만든 열린 울산, 미디어파사드’다.시는 벤치마킹 분석과 전문가 자문 등을 토대로 입지를 분석한 결과 태화강역 광장이 넓고 평탄한 공간, 교통 편리성, 역 이용객 증가 등에서 우수한 평가를 받았다고 덧붙였다. 입지 조건에서 우수하다는 평가를 받았다고 설명했다.이에 따라 태화강역 일대는 미디어파사드와 인공지능(AI), 아나모픽(착시현상을 통해 입체감을 구현하는 영상기법) 등 첨단 기술을 활용한 ‘실감형 미디어아트 플랫폼’이 조성된다.시는 연내 설계를 거쳐 내년 1월 착공해 6월 준공할 예정이다. 콘텐츠 운영은 내년 상반기까지 기획·제작·시범운영을 거쳐 내년 7월부터 시작된다.시는 2028년 열리는 국제정원박람회와 미디어파사드가 연계 효과를 낼 것으로 기대한다. 파사드를 통해 태화강역 방문객들에게 박람회 정보를 제공하고, 울산의 산업·문화·생태 자원을 알리는 디지털아트를 선보일 계획이다.시는 국제정원박람회 기간에 플랫폼 일원을 문화예술 무대로 꾸며 방문객에게 다양한 볼거리를 제공한다. 또 파크골프장·공연장 등 문화 인프라 사업과도 연계해 시너지를 낼 방침이다.시 관계자는 “태화강역 광장과 연계해 삼산로 일대를 미디어아트 특화 거리로 조성할 계획”이라며 “청년층을 위한 AI 기반 미디어아트 교육과 공모전도 추진해 울산을 디지털 문화 선도 도시로 발전시키겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자