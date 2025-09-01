대한매일상회 바로가기
“살아 있다는 건, 참 아슬아슬하게 아름다운 일”…새 광화문 글판

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-09-01 12:20
입력 2025-09-01 12:20
이미지 확대
1일 서울 광화문 교보생명 외벽에 최승자 시인의 시 ‘20년 후에, 지(芝)에게’에서 발췌한 광화문 글판 가을 편이 걸려있다. 2025.9.1 홍윤기 기자
1일 서울 광화문 교보생명 외벽에 최승자 시인의 시 ‘20년 후에, 지(芝)에게’에서 발췌한 광화문 글판 가을 편이 걸려있다. 2025.9.1 홍윤기 기자


1일 서울 광화문 교보생명 외벽에 최승자 시인의 시 ‘20년 후에, 지(芝)에게’에서 발췌한 광화문 글판 가을 편이 걸려있다. 이번 문안은 삶이 고단하고 지치더라도 하루하루 성실하게 살아가다 보면 아름다운 결실을 보게 된다는 의미를 담았다. 희망을 잃지 않고 서로 응원하며 살아가자는 응원의 메시지도 전한다.

홍윤기 기자
닫기