경북·강원 등 지자체, 추석맞이 지역 상품 판촉전 후끈

경북, 7개 유통채널 참여, 500여 개 지역 우수 중소기업 제품 할인 판매

강원, 40일간 동행축제·강원세일축제 동시 진행

이미지 확대 경북도 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’ 포스타. 경북도 제공

이미지 확대 강원더몰 할인전 포스타. 강원자치도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 대목을 앞두고 지방자치단체들의 지역 상품 판촉전이 달아오르고 있다.경북도는 추석 명절을 맞아 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’을 온라인에서 개최한다고 1일 밝혔다. 지역 우수 중소기업 제품의 판로 확대와 소비 진작을 위해서다.이번 행사에는 쿠팡, 네이버, 11번가, G마켓, 롯데ON, 우체국쇼핑, 오아시마켓 등 국내 대표 온라인 유통채널 7개사가 함께 참여하며 오는 30일까지 진행된다.도내 500여 개 중소기업이 참여해 명절 선물 세트, 생활용품, 식품, 건강식품, 뷰티 등 다양한 품목을 선보인다. 특히 행사기간 참여기업 제품 구매 시 최대 30% 할인쿠폰을 지원하며 제품당 최대 1만원까지 할인하는 등 특별 프로모션이 마련된다.행사 제품은 주요 포털에서 ‘경북세일페스타’를 검색하거나 공식 홈페이지에 접속한 뒤 각 온라인 채널 배너를 통해 기획전 페이지에서 구매할 수 있다.경북 영주시와 상주시도 추석을 맞아 9월 한달 간 대표 온라인 쇼핑몰 ‘영주장날’, ‘명실상주몰’을 통해 한가위 할인 이벤트를 진행한다. ‘영주장날’은 축산류와 양곡류 20%, 그 외 품목은 30%까지 할인한다. ‘명실상주몰’은 상주에서 생산되는 쌀, 과일, 꿀, 버섯, 곶감 가공품 등 다양한 농특산물을 20~30% 저렴한 가격에 판매한다.강원도도 대표 온라인 쇼핑몰 ‘강원더몰’을 통해 ‘추석맞이 기획전’을 개최한다. 9월 1일부터 40일간 진행될 이번 기획전에서는 선물 세트, 온 가족 먹거리 등 다양한 추석 특판 상품을 최대 66%까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.또한 전 상품 대상 20% 할인 쿠폰, 기획전관 전용 30% 할인 쿠폰, 신규회원 첫 구매 할인, 출석 체크 적립금 등 다양한 혜택이 제공된다. 특히 도내 18개 시군몰에서도 30~40%의 할인 기획전이 진행된다.안동 김상화 기자