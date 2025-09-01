부산시, 도시가스 소매 요금 동결

이미지 확대 부산도시가스 본사 전경. 뉴시스

부산시는 도시가스 소매 가격을 동결한다고 1일 밝혔다.최근 기록적 폭염으로 인한 물가 상승과 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 시민 부담을 덜기 위한 조처다.도시가스 요금은 전체의 85∼90%를 차지하는 도매 요금과 15∼10%인 소매 공급 비용을 합산해 결정된다.도매 요금은 산업통상자원부 장관이 승인하고 주택과 산업체 등에 공급하는 소매 공급 비용은 시·도지사가 승인한다.부산시는 외부 전문 기관 용역 결과 판매량 감소에 따른 수익성 악화, 통상임금 인상, 공급관 설치 비용 상승 등 요금 인상 요인이 발생했으나 부산도시가스와 협의 끝에 요금 동결을 결정했다.이번 소매 공급요금 동결로 가구당 도시가스 요금이 월평균 약 393원 절감된다.산업용의 경우 도매 요금이 지난해 말부터 하락세를 보이고 있어 추가 절감 효과가 클 것으로 시는 내다봤다.부산도시가스는 시의 동결 결정에 따라 원가 절감, 대형 수요처 확보 등을 통해 인상 요인을 자체적으로 극복해 나갈 계획이다.구형모 기자