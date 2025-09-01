대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

피싱범에 털린 돈, 7개월 새 8000억

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김우진 기자
김우진 기자
수정 2025-08-31 18:15
입력 2025-08-31 18:15

역대 최고 피해… 수법 진화
경찰, 5개월 동안 특별 단속

이미지 확대


경찰이 9월 1일부터 내년 1월 말까지 5개월간 보이스피싱·스미싱 등 피싱 범죄에 대한 대대적 특별 단속에 나선다. 올 7월까지 피싱 범죄 피해액이 8000억원에 육박해 역대 최고 수준을 기록하는 등 관련 범죄가 끊이지 않자 수사 역량을 집중하겠다는 취지에서다.

31일 경찰청에 따르면 올해 1~7월 보이스피싱·스미싱 범죄는 1만 6561건, 피해액은 7992억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 범죄 건수는 14%, 피해액은 95% 증가했다. 1~7월 기준으로 역대 최고 피해액일 뿐 아니라 지난해 전체 피해액(9525억원)과도 큰 차이가 나지 않는다.

이번 특별 단속은 최근 부처 합동으로 발표한 범정부 피싱 근절 종합대책, 이른바 ‘보이스피싱과의 전쟁’ 선포에 따른 경찰의 첫 후속 조치다. 경찰은 ▲국내외 피싱 조직 수사 ▲자금 세탁 ▲대포폰·대포통장과 같은 범행 수단 등 피싱 범죄와 관련한 모든 불법 행위를 단속할 방침이다. ﻿박성주 경찰청 국가수사본부장은 “최근 피싱 범죄는 교묘한 신종 수법을 사용해 피해자들이 다시 딛고 일어설 힘과 의지까지 뺏고 있다”며 “범죄 근절을 위해 모든 수사 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

김우진 기자
2025-09-01 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기